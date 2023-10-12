Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli günler sürüyor

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli günler sürüyor

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kaleme aldı: İstanbul'da gelecek 3 gün yağmur beklenmediği gibi sıcaklıklar haftasonu 2-3°C yükselecek. Fakat Pazartesi (16 Ekim) bir miktar yağmur Marmara'nın kuzeydoğusuna uğrayacak görünüyor. Pazar erken saatlerde Orta ve Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'ye sokulacak yeni bir yağışlı hava ile Adana, Antakya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevresinde gök gürültülü yağmurlar görebiliriz. Yağmurlar Pazartesi Doğu Anadolu'ya doğru da uzanacak görünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 21:00 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneşli günler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Haftanın son iş günü Cuma yine güneşli ve İstanbul’da 23, Ankara’da 22, İzmir’de 26°C gibi gün içi sıcaklıklarda geçecek. Bugünlerde yüksek basıncın, yani dağılmaya karışmaya razı olmayan havanın etkisindeyiz. Büyük şehirlerde hava kirliliği olarak hissedebildiğimiz bu durum yağmurların oluşmasına da izin vermiyor. İstanbul’da gelecek 3 gün yağmur beklenmediği gibi sıcaklıklar haftasonu 2-3°C yükselecek. Fakat Pazartesi (16 Ekim) bir miktar yağmur Marmara’nın kuzeydoğusuna uğrayacak görünüyor.

        YAĞMURLAR PAZARTESİ DOĞU ANADOLU'YA UZANACAK

        Doğuda hava yüksek kesimlerde kışa döndü ve bazı kuzeydoğu Anadolu dağlarımıza kar yağdı bile. Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye genelinde güneşli ve mevsim normallerinden 3-4°C sıcak geçerken Pazar günü Anadolu’da hava değişiyor. Pazar erken saatlerde Orta ve Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye’ye sokulacak yeni bir yağışlı hava ile Adana, Antakya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevresinde gök gürültülü yağmurlar görebiliriz. Yağmurlar Pazartesi Doğu Anadolu’ya doğru da uzanacak görünüyor.

        REKLAM

        BEKLENEN YAĞIŞ DOĞU AKDENİZ'DE DOYURUCU OLACAK

        Yarın sabah saatleri Bolu çevresinde sis ve pus oluşabilir, İstanbul-Ankara karayollarında sis nedeniyle ulaşımda fazladan dikkat etmek gerekebilir. Bu Ekim ayı da kurak geçiyor. Beklenen yağış miktarları sadece Doğu Akdeniz’de doyurucu olacak, başta İstanbul, su azalan merkezlerde gergin bekleyiş sürecek.

        SU TASARRUFU YAPARAK BARAJLARA DESTEK OLABİLİRİZ

        Otomobil yıkatmak, bahçe sulamak, duşta uzun kalmak, iş yerlerinde ve evlerde haddinden fazla su kullanmak durumu kötüye götürüyor. Yağmurlar uzun süreli ve her haftaya biraz yayılmış şekilde gelmiyor. Ayak uydurması zor bir durum olsa da su tasarrufu yaparak barajlarımıza destek olabiliriz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #güneşli günler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa