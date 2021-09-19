Habertürk ABD'nin vurduğu evde

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin, aynı aileden hayatını kaybeden 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu açıklaması ve özür dilemesinin ardından kurbanların yakınları Habertürk'e konuştu.
Dehşetin yaşandığı eve giden ve ölenlerin yakınları ile görüşen Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, "Beni çok zorlayan bir yerdeyim. ABD'nin yanlışlıkla sivilleri öldürdüğünü itiraf ettiği ve özür dilediği olayda, dehşetin yaşandığı eve geldik. Bizler şimdi yanlışlıkla öldürdüklerini söyledikleri kişilerin ailesinin yanındayız. Ve o yanlışlıkla atılan dronun yarattığı hasarı görmek için tam yerindeyiz. Burada ölenler araçlarına su dolduran insanlardı" ifadelerini kullandı.
Olayda ölenlerden biri de yıllarca ABD için çalışan Zemari Ahmedi'ydi. Ahmedi tahliye edileceğine yönelik ABD'den söz almıştı. Ülkeyi terk etmeye hazırlanırken ABD tarafından bombalandı.
Zemari Ahmedi'nin yakını, "Zemari ABD'nin yanında çalışıyordu. Patlama olduğu güne kadar ofisteydiler. ABD'ye gideceklerdi. O akşam aramalarını bekliyorduk. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan özür açıklamasını biz kabul etmiyoruz. Kimse bizi aramadı. Sadece medya üzerinden açıklama yapıldı. Ancak bu medya üzerinden olmaz. ABD'nin bize sahip çıkması gerekiyor. Burası DEAŞ hedefi olarak gösterildi. Taliban'ın da dikkatini çekmiş olabiliriz. Bizi buradan tahliye etmeliler" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!