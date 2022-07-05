Haber alınamayan yaşlı adam cinayete kurban gitmiş!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Olay, ilçenin Temenler Köyünde meydana geldi. Ali Genç'ten (78) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Genç'in evine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Ali Genç'i kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Ali Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyden bazı kişilerin ifadesine başvuran jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.