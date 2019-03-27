Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından ilk kez 1975'te sinemaya uyarlanan 'Hababam Sınıfı', Türk sinemasının fenomen filmlerinden biri oldu. Çeşitli dönemlerde 'En sevilen film' başlığı altında yapılan anketlerde 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile zirveyi paylaşan 'Hababam Sınıfı'nın 4'üncü nesil filmi 'Hababam Sınıfı Yeniden' gösterime 5 Nisan'da girecek.

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği 'Hababam Sınıfı Yeniden'de başrolleri Altan Erkekli, Yusuf Çim, Fırat Albayram , Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya, Irmak Aydın, Mustafa Karaoğlu, Vural Ceylan'ın yanı sıra ilk serinin filmlerinde rol alan Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ergun Sözen paylaştı.

Serinin 10'uncu filmi olan 'Hababam Sınıfı Yeniden'in başrol oyuncuları, Ertem Eğilmez'in 1970'li yıllarda ve oğlu Ferdi Eğilmez'in 2000'li yıllarda birinci ve üçüncü serinin filmlerini çektiği Adile Sultan Kasrı'nda buluşarak hem kendi filmlerini tanıttı hem de geçmişteki 'Hababam Sınıfı' filmlerine saygıda bulundu. 'Hababam Sınıfı' geleneğine uygun olarak tabldotta kuru fasulye - pilav yendiği buluşmada Adile Sultan Kasrı'nı ziyaret eden öğrenciler 'Hababam Sınıfı Yeniden'in oyuncularına büyük ilgi gösterdi.

'Hababam Sınıfı Yeniden'de 'Mehmet Hoca'yı canlandıran Altan Erkekli, duygularını "Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri 'Hababam Sınıfı' izleyerek büyüdük hepimiz. Bu filmde oynayan çok değerli arkadaşlarla şu anda beraberiz ve aynı heyecanı yaşıyoruz. 2019'da 'Hababam Sınıfı Yeniden' filmini çektik. Heyecanlıyız coşkuluyuz bu mutluluğu hep beraber paylaşacağız" sözleriyle dile getirdi.

'Yakışıklı' karakteri için kamera karşısına geçen Yusuf Çim ise 'Hababam Sınıfı Yeniden' için görüşlerini şöyle dile getirdi; "Biz Hababam Sınıfı büyüdük ve o filmlerde rol alan ağabeylerimizin bazıları da aramızda. Onlarla olmak şu anda bu merdivenlerde olmak, o duyguyu biraz olsun hissetmek, benim açımdan inanılmaz müthiş bir duygu. Her şeyden önemlisi beni heyecanlandıran, bugün burada, bu merdivenlerde, bu konuşmayı yapıyor olmak, Hababam Sınıfı'nın bir parçası olmak. Çok mutluyum."

Filmde 'Didem'e hayat Özge Özacar, "Müthiş mutluluklarla, keyifle, sıkılmadan, tekrar tekrar izlediğimiz kült bir filmin başka bir versiyonunda, bu kadar güzel insanlarla, bu kadar yetenekli bir oyuncu kadrosuyla yer almış olmak harika bir his. Başka bir sette olduğu için bugün aramızda yer alamasa da, bize müthiş bir set, müthiş bir oyuncu rahatlığı veren sevgili yönetmenimiz Doğa Can Anafarta'nın çıkardığı bu işin içinde yer almış olmak benim için gurur verici" derken 'Format Hasan'ı canlandıran Fırat Albayram, "Asla üstatlarımızın çıkardığı işin yanına bile yaklaşamayız. Bu bir gerçek çünkü onlar ilkti ve biz onların yaptığı bu mükemmel işin ruhunu, genç arkadaşlara aktarmak için uğraştık ve 2019'da yenilenmiş versiyonunu yapmak istedik. Umarım seversiniz" dedi.