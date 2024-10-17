Josh Safdie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmle ilgili ayrıntılar hâlâ gizli tutuluyor, ancak film, biyografik olmaktan ziyade kurgulanmış bir orijinal yapım olarak lanse ediliyor. Timothe Chalamet'in karakteri, tüm zamanların en başarılı Amerikan masa tenisi oyuncularından biri olan Marty Reisman'dan esinlenilerek yazıldı.

'İğne' lakaplı sporcu, 1946 ile 2022 arasında 22 büyük masa tenisi maçını kazanmıştı.