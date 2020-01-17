"YANLIŞ BİR MESAJ VERİYOR"

Doktor, oyuncunun ürünüyle ilgili sözlerine şu şekilde devam etti:

Kendi vücudunu tanımayanları ya da kendisinden utananlar için yanlış bir mesaj veriyor. Birçok insan vajinasının böyle kokmamasından dolayı üzülebilir.