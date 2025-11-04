Güzide Duran ve Fikret Orman'dan Kopenhag tatilinden romantik paylaşım

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile bir süredir aşk yaşayan emekli manken Güzide Duran, her ne kadar olaylı bir boşanma süreci içinde olsa da, sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü gösteriyor.

Güzide Duran, geçtiğimiz haftalarda siyah ve beyaz kalp emojileriyle, Fikret Orman'ın yüzünü göstermediği bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisine dair ilk sosyal medya paylaşımını yapmıştı.

Aşıklar, birlikte Avrupa tatiline çıktı. Güzide Duran, tatilden paylaştığı fotoğrafta Fikret Orman'ın yüzünü yine göstermedi. Duran, el ele tutuştukları fotoğrafı, "İyi ki" notuyla, kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan Güzide Duran, 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy'la boşanma sürecinde. Olaylı geçtiği bilinen davanın ilk duruşması, 6 Ocak'ta görülecek.