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        Haberler Objektife Takılanlar Güzide Duran: 'Merhaba' dediğim sevgilim sanılıyor - Magazin haberleri

        Güzide Duran: 'Merhaba' dediğim sevgilim sanılıyor

        Adnan Aksoy ile boşanma arifesinde olan Güzide Duran, Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Duran; "Arkadaşına 'Merhaba' diyorsun. Büyük bir olay haline geliyor. Sonuçta arkadaşız yani. Boşanma aşamasındayım zaten, bu süreçte böyle bir durumda bu mümkün olamaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:38
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        'Sevgili' açıklaması
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Güzide Duran, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Duran; "Çocuklarımı görmeye gidip geliyorum bu aralar ama iş yoğunluğu oldu bu aralar sık sık buralardayım. Her şey yolunda gayet de güzel" dedi.

        "GİZLİLİK KARARI ALDIK"

        2008'de evlendiği iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma arifesinde olan Güzide Duran; "Çocuklarımın babası hakkında konuşmak istemiyorum. Gizlilik kararı aldık zaten, bu konu hakkında konuşmam doğru değil. Hiçbir zaman konuşmama kararı da aldım zaten kendimce. Benim önceliğim çocuklarım" ifadelerini kullandı.

        "BÖYLE BİR DURUMDA MÜMKÜN OLAMAZ"

        Öte yandan kısa bir süre önce adı Okan Buruk ile anılan Güzide Duran, aşk iddialarını yalanladı ve konuyla ilgili şunları söyledi: Boşandık diye herkesle haber yapılıyor. Arkadaşına 'Merhaba' diyorsun. Büyük bir olay haline geliyor. Sonuçta arkadaşız. Boşanma aşamasındayım zaten, bu süreçte böyle bir durumda bu mümkün olamaz. Bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Arkadaşınızı gördüğünüzde bir 'Merhaba' dememek ayıp olur yani. Evli bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olamaz mı?

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        #Güzide Duran
        #Okan Buruk
        #adnan aksoy

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