Güzide Duran'ın tatil paylaşımı
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile bir süredir aşk yaşayan emekli manken Güzide Duran, tatilden paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti
Giriş: 04.08.2025 - 22:54 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:08
Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan iki çocuk annesi Güzide Duran, bir süredir Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la aşk yaşıyor.
Emekli manken, tatilinden sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf ve video paylaşımları yaparak takipçilerini, tatiline ortak ediyor.
Ünlü isim, son olarak yaptığı yeni tatil paylaşımıyla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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