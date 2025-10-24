Güzide Duran, uzun zamandır 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmak istiyor. Olaylı bir ayrılık süreci geçiren Duran, 6 Ocak'ta yeni bir boşanma davalarının olduğunu belirtti.

Adnan Aksoy - Güzide Duran

Adnan Aksoy'un istememesi üzerine boşanamadığını belirterek; "Boşanamıyorum, özel hayata sahip olma hakkımı kullanmak istiyorum" diyen Güzide Duran; "Her davada umut ediyorum, bitsin diye. Bitmiş bir şey bitmiştir, konu uzamamalı" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman - Güzide Duran

Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Duran, yeni ilişkisi hakkında; "Güzel şeyler yaşıyorum. Çok değerli ve bu bir şans. El ele bile çıktık, saklamıyoruz. Çok sevilen biri. Çok kıymetli ve çok güzel bir şey yaşıyorum" diye konuştu.