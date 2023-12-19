'Güzel İzmir' 4 günde 18 mil yol aldı!

İzmir kıyılarında geçtiğimiz ocak ile mart ayları arasında 1’i erkek 2’si dişi olmak üzere yaralı halde caretta caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağası bulundu. Nesli tehlike altında olan carettalar, tedavi edilmeleri için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.