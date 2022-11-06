'Güzel Günler'in ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

'GÜZEL GÜNLER’İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Maddi sıkıntılarla boğuşan Selma’nın hayatı kendisine bırakılan bir mektupla değişti. Dükkanından ve evinden olan Selma, yaşadığı Van’dan ayrılıp İstanbul’un yolunu tuttu ve mirası alabilmek için Mihran’ın peşine düştü. Selma’nın İstanbul’a geldiği haberi bomba etkisi yaratırken, bu esnada nişan hazırlıkları yapan Mihran bu durumu pek önemsemedi.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Mihran’ın karşısına çıkan Selma, mirastan bahsederek Mihran’ı ikna etmeyi başardı. İkili mektupta yazan adrese gitmeye karar verdi. Setrak Amca’nın Leyla ve Mihran’a bir konak bıraktığı ortaya çıktı.

İstanbul’da kalacak yeri olmayan Selma, amcasının kapısını çaldı ama burada da hoş karşılanmadı. Leyla ve Mihran miras işlemlerini tamamlamak için uğraşırken miras kalan konağın perişan durumda olduğunun ortaya çıkması Selma’nın hayallerinin yıkılmasına sebep oldu.

Mihran’ın nişanı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Hakim’in başka yer yokmuş gibi Kıymet’in menemen salonunun tam karşısına menemenci açması mahalleyi karıştırdı. Bu sırada Mihran’ın nişanlısı Alya kim olduğunu bilmeden Selma’yla tanıştı ve zor durumda olduğunu fark edince nişanda garsonluk yapmasını teklif etti. Paraya ihtiyacı olduğu için bu teklifi kabul eden Selma, nişanda ortaya çıkınca herkes şoke oldu.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle 13 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!