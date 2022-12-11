'Güzel Günler'in 'Füsun'u Ecem Erkek'ten 'Demir Attım Yalnızlığa'

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SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği beğeni ile izlenen dizisi ‘Güzel Günler’in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde 'Füsun' karakterine hayat veren Ecem Erkek, ‘Demir Attım Yalnızlığa’ isimli şarkıyı seslendirecek.

Kafeye müşteri çekmek için verilen 90’lar partisinde sahneye çıkan Füsun (Ecem Erkek) ‘Demir Attım Yalnızlığa’ isimli şarkıyı seslendirerek herkesi hüzünlendirecek. Ecem Erkek, sahnenin çekimi sırasında şarkıyı canlı bir şekilde söyleyerek herkesi kendine hayran bıraktı. Ecem Erkek, oyunculuğunun yanı sıra yeteneğini sesiyle de göstererek takdir topladı.

‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler yer alıyor.

‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!