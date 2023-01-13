'Güzel Günler' ekibiyle çok özel röportaj

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Ekranın favori anne-kızı olan ‘Güzel Günler’in 'Kıymet' ve 'Füsun’u izleyiciyi her hafta güldürmeyi başarıyor. Anne kızın samimi sahneleri ve birbirleriyle olan tatlı atışmaları, her pazar saat 20.00'den itibaren SHOW TV'de keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Zeynep Çamcı (Altan) "GÜLMEKTEN ÇEKEMİYORUZ" Türkiye’nin komedi denildiğinde ilk akla gelen başarılı oyuncularından Binnur Kaya ile Ecem Erkek, sette de tıpkı 'Kıymet' ve 'Füsun' gibi olduklarını gösterdi. İkili, röportaj sırasında da kahkahalara boğuldu. Ecem Erkek, “Gülmekten gerçekten çekemiyoruz bazen ve gidip, yönetmenden özür dilediğimiz zamanlar oluyor” sözleriyle yaşananları paylaştı.

Orkuncan İzan (Feyyaz), Burak Dakak (Mihran), Ali Güzel (Cihangir), Yıldıray Şahinler (Hakim) "ÇOK EĞLENİYORUZ" Ekrana yansıyan kahkaha dolu anların set arkasında da yaşandığını anlatan ekipten Yıldıray Şahinler, “Ben bazen gülmekten oynayamıyorum hakikatten. Çok çok eğleniyoruz biz burada ve çok iyi bir ekip olduk. İyi anlaşıyoruz, özel hayatımızda da çok iyi anlaşıyoruz. Yani biz aileyiz desem yalan değil” dedi. "BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ" 'Güzel Günler' ekibi dizideki sıcak aile ortamının set ortamına da yansıdığı anlattı. Binnur Kaya, ekibe olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Çok seviyoruz birbirimizi… Ekip birbirine çok bağlı. Beraber oynadığımız her an çok zevk alıyoruz, çok mutlu oluyoruz...”

Leyla Tanlar (Selma) Leyla Tanlar ise, "Aile olduğun ya da 'Çekerken çok eğleniyoruz'un ötesinde bir şey hissediyorum ben sadece bunu söyleyebilirim. Yani gerçekten kalbimi burada bırakıp gidiyorum" şeklinde konuştu. Dizinin 'Feyyaz’ı Orkuncan İzan, “Çok güzel bir ekibin arasına denk geldim ve şey diyorum; ben oynamıyorum. Sadece gözlerinin içine bakıyorum, repliğimi söylüyorum ve oluyor” sözleriyle diziye ve ekip arkadaşlarına olan sevgisinden bahsetti. "BU SETTE REJİM YAPMAK O KADAR ZOR Kİ…" Dizide Vanlı bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Her bölüm birbirinden lezzetli yemeklerin masaya gelmesi de kaçınılmaz oluyor. SHOW TV kameraları bir yemek sahnesinin çekildiği set gününe denk gelince oyuncular birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

Olgun Toker (Atakan) “Bizim yemek sahnelerimiz, kahvaltı sahnelerimiz meşhurdur” diyen Olgun Toker, Burak Dakak’ın 12 tane lahmacun yediğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Ekibin kahkahalarla anlattığı yemek anıları izleyicilerin yüzünü güldürdü. Zeynep Çamcı, “4-5 kilo aldık” dedi. Ecem Erkek ise, “Bu sette rejim yapmak o kadar zor ki…” sözleriyle ekrana gelen lezzetli sofra sahnelerinin arka planında yaşananları paylaştı.

Binnur Kaya (Kıymet) “TELEVİZYONDA BÖYLE BİR İŞ OLMASINDAN ÇOK MUTLUYUM” 'Güzel Günler’in anlattığı hikâyeden çok memnun olan Binnur Kaya, hep böyle bir işin içinde yer almak istediğini açıkladı. Kaya, “Ben televizyonda böyle bir iş olmasından çok mutluyum. Benim duamdı aile işi, mahalle işi… İçinde sevgi, saygı, aile olan bir işte yer almak istiyordum” şeklinde konuştu. Binnur Kaya, röportajı izleyicilere teşekkür ederek, şu sözlerle noktaladı: Bizi seyrettiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için, buna vakit ayırdığınız için ki en kıymetli şeyiniz bu; zaman. Bu zamanı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz... İşte 'Güzel Günler' ekibiyle o çok özel röportaj; 'GÜZEL GÜNLER'İN KADROSUNA DAHİL OLDU

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