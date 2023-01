'Güzel Günler' ekibiyle çok özel röportaj

Ekranın favori anne-kızı olan ‘Güzel Günler’in 'Kıymet' ve 'Füsun’u izleyiciyi her hafta güldürmeyi başarıyor. Anne kızın samimi sahneleri ve birbirleriyle olan tatlı atışmaları, her pazar saat 20.00'den itibaren SHOW TV'de keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.