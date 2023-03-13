'Güzel Günler'de şoke eden olay

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’ eğlence dolu on beşinci bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yüzleri güldüren bölüm #GüzelGünler etiketiyle yaklaşık 1 saat boyunca Twitter Türkiye’de TT listesine yer aldı.
Dün akşam yayınlanan bölümde; 'Ayşim’den gelen telefonla herkes apar topar hastaneye gitti. Kalp krizi geçiren 'Saliha’nın durumunun iyi olmasıyla tüm aile derin bir nefes alırken, 'Selma' olanlardan kendini sorumlu tuttu.
Bir anda sosyal medyada ünlenen 'Füsun', stüdyoya girip kayıt yapması için kendisine gelen fırsatı kaçırmadı. Büyük bir çabayla stüdyo için gereken parayı kendi kendine halleden 'Füsun'; 'Kıymet', 'Hâkim' ve 'Feyyaz’ın yardımıyla yeni bestesini seslendirdi. 'Selma', 'Cihangir’in tasarım kursuna başladı.
'Cihangir’in 'Selma' ile birlikte vakit geçirmesini kıskanan 'Mihran', 'Cihangir’e 'Selma’dan uzak durmasını söyledi. 'Cihangir' bu konuşmayı Selma ile paylaşınca, 'Selma’nın 'Mihran’a tepkisi sert oldu. 'Derin’in kendi evinde 'Ayşim' için hazırladığı sürpriz doğum gününe 'Ayşim' ve 'Füsun' birlikte gitti.
Son anda evdekilere yakalanmamak için 'Füsun'un kendi odasına saklandığını gören 'Alya', bu durumu kullanarak Füsun’un paralarını çaldığını iddia etti. 'Alya’nın bu suçlamasıyla iki aile yeniden karşı karşıya geldi. 'Çetin', 'Kıymet’in kapısını çalarak kızlarının evlerinden para çaldığını söyledi.
'Füsun’un yeni şarkısı;
İzlemek için tıklayınız
İşte final sahnesi;
İzlemek için tıklayınız
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
'Güzel Günler’in on altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Füsun’un tüm ailesini parayı almadığına ikna etmeye çalıştığı tanıtımda 'Mihran’ın 'Selma’ya “Beraber çalışacağız” demesi dikkat çekiyor. 'Atakan' ve 'Altan' ise yıldırım nikahıyla hemen evlenmeye karar veriyor.
'Güzel Günler’in 16. Bölüm Tanıtımı;
Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.
'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.