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'Güzel Günler'de açılış partisi renkli anlara sahne oldu

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’, eğlence dolu bir bölümle ekrana geldi. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi, #GüzelGünler etiketiyle 5 saat 45 dakika, Ecem Erkek ise 4 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Bölüme Ecem Erkek’in kendi sesiyle “Demir Attım Yalnızlığa” şarkısını seslendirdiği anlar damga vurdu

Giriş: 12.12.2022 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
'Güzel Günler'de açılış partisi renkli anlara sahne oldu
'Güzel Günler'de açılış partisi renkli anlara sahne oldu
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HABERTURK.COM

'Güzel Günler'in dün akşam ekrana gelen bölümünde Saliha, Leylim’in daha önce eve geldiğini öğrenince çok sinirlendi. Selma’dan kurtulmak için Selma’nın İstanbul'da yaşayan amcasına ziyarete gitti.

Celil’e Leylim’e sahip çıkması için akıl verdi. Tuna’nın açılış partisi vereceğinin duyulması üzerine Atakan, Altan ve Selma hemen işe koyulup kendi kafeleri için bir parti hazırlığına giriştiler. Bütün aile el ele verip açılışı gerçekleştirdi. Selma’nın varlığından rahatsız olan Alya ise kolyeyi Mihran’a verip Selma’dan kurtulmak istese de kolyenin tılsımlı olup olmadığını merak etmeden duramadı.

Hakim’in konser davetine bir hayli mutlu olan Kıymet, konsere son anda gitmemeye karar verdi. Tayfun’la yeniden iletişime geçtiğini düşünen Füsun ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Celil, polislerle birlikte Selma ve Leylim arabadayken baskın yapınca Selma zor durumda kaldı. Amcasının bu hamlesi Selma için sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olacağının habercisi oldu.

İşte Füsun’un şarkı söylediği o anlar;

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Selma ve Leylim ayrılacak mı?

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Güzel Günler’in yedinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Kıymet’in, Tayfun’un evinin camına taş atan Füsun ve Feyyaz’dan hesap sorduğu tanıtımda Mihran, Selma ve Leylim ayrılmasın diye abla-kardeşi gizlice evine getiriyor. Füsun’un Selma ve Leylim’i teyzesinden gizlemeye çalışması izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

'Güzel Günler’in 7. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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