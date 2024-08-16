Güz Konserleri'nde yıldız yağmuru

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Caz, alternatif rock ve pop müziğin sevilen isimleri Eylül ayında başlayacak Garanti BBVA’nın geleneksel Güz Konserleri kapsamında Kasım ayı sonuna kadar müzikseverlerle buluşacak. Konserlerin açılışını Los Angeles’lı müzisyen Mehro yapacak. Şubat ayında ilk single'ı Perfume'u yayınladıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Mehro, genç ruhu ve ilham veren şarkılarıyla 12 Eylül'de Zorlu PSM %100 Studio’da olacak.

Youtube ile hayran kitlesine ulaşan Billie Marten, 21 Eylül’de sahnede

On iki yaşındayken YouTube'da şarkı söylediği bir videonun binlerce kez izlenmesiyle tanınmaya başlayan Billie Marten, minimalist akustik folk tarzıyla biliniyor. Şarkılarında kişisel gelişim yolculuğunu anlatan Marten, 21 Eylül’de Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alacak.

REKLAM Gotik rock severler için Zola Jesus rüzgarı 2009'dan beri “Zola Jesus” adıyla müzik yapan şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Nika Roza Danilova, 2022 yılında 'Arkhon' albümünü yayınlayarak büyük ses getirdi. Endüstriyel, klasik müzik, elektronik müzik, gotik ve deneysel rock temalarını harmanladığı farklı müziği ve duruşuyla fenomene dönüşen Zola Jesus, 25 Eylül’de Blind’ta olacak. Mattiel, Türkiye’de ilk kez konser verecek Farklı ses tonuyla müzikseverin ilgisini çeken ve üç albümü bulunan Atlantalı söz yazarı ve müzisyen Mattiel, Türkiye’deki ilk konserini 9 Ekim’de Blind'ta verecek. Mattiel’in birçok şarkısı dizi ve filmlerde kullanılmış, izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.

Barış Doğukan Yazıcı ile caz dolu bir gece Trompet sanatçısı Barış Doğukan Yazıcı, "Tribute to Freddie Hubbard” ile caz severlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Sanatçı, 10 Ekim’de Nardis Jazz Club’ta sahne alacak. REKLAM Atina’dan İndie- pop esintileriyle Monsieur Minimal sahnede Yunanistan’ın güncel indie-pop öncüsü unvanıyla tanınan Monsieur Minimal, soul, funk, disko ve indie tarzıyla Garanti BBVA Güz Konserleri’nde seyirciyle buluşacak. Monsieur Minimal 19 Ekim’de Salon İKSV’de sahne alacak. Zamansız müziğin en sevilen ismi Charlie Cunningham 25 Ekim’de sahne alacak

İngiliz şarkıcı ve gitarist Charlie Cunningham, Avrupa'nın en prestijli konser salonlarında dinleyiciyle buluştu ve 500. konser performansını geride bıraktı. "Frame" albümüyle kendini yeniden hatırlatan Cunningham, 25 Ekim'de IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahneye çıkacak. Hem müzisyen hem eğitmen Jonathan Kreisberg, iki gece Nardis Jazz Club’ta Amerikalı besteci ve gitarist Jonathan Kreisberg, küçük yaşlarda caz müziğin içinde kendisini geliştirdi ve caz festivallerinin en önemli katılımcılarından biri oldu. Uzun zamandır eğitimci olarak da görev yapan Kreisberg, 29 ve 30 Ekim’de Nardis Jazz Club’ta dinleyiciyle buluşacak.

REKLAM Sahne performansı unutulmayan isim John Maus Blind’ta olacak ABD'li şarkıcı John Maus; lo-fi, synth pop ve deneysel pop karması parçalarını seslendirmek için İstanbul'a geliyor. Sahne enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Maus, 6 Kasım’da Blind’ta olacak. Hayalini gerçekleştiren Eleonora Strino, Nardis Jazz Club’ta sahne alacak Sanatçı bir aileden gelen Eleonora Strino, çocukluk hayalini gerçekleştirerek caz gitaristi oldu. Uluslararası yarışmalara katılıp ödüller alan sanatçı, Garanti BBVA Güz Konserleri için 7-8 Kasım’da Nardis Jazz Club’ta sahneye çıkacak.

Dijitalde dikkat çeken Okay Kaya Blind’ta dinleyiciyle buluşacak Dijital müzik platformunda 40 milyonu aşan dinlenmesiyle "Mother Nature's Bitch" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Okay Kaya, dördüncü albümünü hazırlarken 22 Kasım gecesi Blind’ta konser verecek. Kaya, özellikle dijital kanallar üzerinden kendisine geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Kapanış konseri RY X ile yapılacak Bir milyardan fazla dinlenmenin yanı sıra, platin ve altın plak ödülleriyle, müziği dünyanın dört bir yanındaki ikonik mekanlarda ve prestijli etkinliklerde dinleyicilerle buluşan RY X, 30 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. RY X’in konseriyle Garanti BBVA Güz Konserleri bu sene kapanışını gerçekleştirecek.