Güvercinler için her gün 05.00'te pedal çevirmeye başlıyor

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Yaklaşık 30 yıl çalıştığı bir soba fabrikasından emekli olan 53 yaşındaki, iki çocuk babası Halil Korkmaz, sokaklarda güvercinlerin yem bulmakta zorlandığını fark edince onları beslemeye karar verdi.

Korkmaz, yaklaşık 5 yıl önce Yenişehir Mahallesi'ndeki evinden günün ilk ışıklarında çıkıp şehri dolaşarak bayat ekmek toplamaya ve camilerin avlusundan bidonlara su doldurup Barbaros Mahallesi'ndeki boş alanda bekleyen kuşlara götürmeye başladı.

Bazı günler akşamları da bayat ekmek toplayan Korkmaz, kuşları besleyebilmek için her gün pedal çeviriyor. Korkmaz, emekli maaşından artırdığı parayla da zaman zaman yem alıp kuşlara götürüyor.

Hayvansever Halil Korkmaz, güvercinleri beslemek için her gün kar kış demeden kapı kapı gezip bayat ekmek topladığını söyledi. REKLAM Güvercinlere sevgisinin çocukluktan geldiğini belirten Korkmaz, onların aç kalmaması için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti. Her gün yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdiğini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti: "Buradan geçerken bu hayvanların aç olduğuna şahit oldum. Kimse ekmek getirmezse, bakmazsa bu hayvanlar burada aç kalır. Aç, susuz olduğunu bile bile bu hayvanları böyle bırakmak doğru değil. Sabah 05.00'te kalkıp kapı kapı dolaşıyorum. Binaların kapı önüne bırakılan bayat ekmekleri topluyorum. Bidonlara da su dolduruyorum. Bunları bisikletime atıp güvercinlere getiriyorum. Sularını dolduruyorum, ekmeklerini doğruyorum. Kuşları bu şekilde doyuruyorum."

"HER GÜN NE YAPIP EDİP GELİYORUM" Korkmaz, kuşların doyduğunu görünce tüm yorgunluğunun geçtiğini dile getirdi. Güvercinleri çocukları gibi gördüğünü vurgulayan Korkmaz, "Sen getirmezsen, ben getirmezsem bu hayvanlar aç kalır. Fazla vaktimi de almıyor. Benim için bir iki saat önemli değil. Bunlara feda olsun. Bazen bisikletimin tekeri patlıyor, yaya geliyorum. Her gün ne yapıp edip geliyorum. Gelmek zorundayım. Karda kışta bile geliyorum" dedi. Korkmaz, hayvanseverlerden yem desteği beklediğini de sözlerine ekledi.