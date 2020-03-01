Güvercin neden yok? Güvercin yeni bölümü ne zaman? Soruları dizinin yeni bölümünün bu akşamki Star TV yayın akışında bulunmamasının ardından gündeme geldi. İşte Güvercin ile ilgili detaylar...

GÜVERCİN NEDEN YOK?

Güvercin 12. yeni bölümü İdlib'te meydana gelen hain saldırı sebebiyle Star TV ekranlarında olmayacak. Dizinin yeni bölümü bir sonraki hafta ekranlarda olacak.

GÜVERCİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zülüf'ün imzalayarak verdiği boşanma dilekçesini yırtan Kenan, sadece Zülüf'ü sevdiğini, bundan sonra da sadece Zülüf'le olmak istediğini söyler. Bunun üzerine Zülüf ve Kenan'ın önünde yeni bir yol belirmiştir. Sonunda ikisi için de bütün geçmişi bir kenara bırakıp, yaşamak istedikleri aşka taze bir heyecanla başlayabilme fırsatı doğmuştur. Ağabeyinin ölümünün bir kaza sonucu olduğunu öğrenen ve Kenan'ı affeden İpek ise, Antep'ten gidip gitmemek konusunda kritik bir noktadadır. Ökkeş'in, Nimet ve oğlu Mutlu ile güzel bir hayat kurma hayalleri Sosyal Hizmetler görevlilerinin Mutlu'yu götürmesiyle yıkılmıştır. Ancak Ökkeş Mutlu'yu geri almaya, Nimet'e sahip çıkmaya kararlıdır ve bunun için gereken adımları atarak herkesi şaşırtacaktır.