Güvercin dizisinin 14. son bölümünde; Annesi İsmihan’ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş’i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş’in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları’nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir.

GÜVERCİN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nimet’in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir. Kenan Zülüf’ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş’i bıçaklayıp kaçan Murat’ın peşine düşmeye kararlıdır.

Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep’te kalmayı seçen İpek’in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir.

Kenan’dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.