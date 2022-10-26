Parlamenter sisteme sahip tüm ülkelerde geçerli olan bir uygulama olan "güvenoyu" yeni bir hükümetin başlangıcını ifade eder. Peki, güvenoyu nedir ve ne zaman alınır? İşte, detaylar... GÜVENOYU NEDİR?

Güvenoyu, parlamenter sistemde; yönetimde olan hükûmetin göreve yeni başlama aşamasında hükûmetin yönetip yönetemeyeceği konusunda diğer parlamenterler tarafından güvenilip güvenilmediğini ölçen bir çeşit parlamento oylamasıdır. GÜVENOYU NE ZAMAN ALINIR?

Güvenoyu sadece yeni kurulan hükûmetlerde kullanılmaz. Güvenoyu iki durumda gerçekleştirilir; Bakanlar Kurulu'nun göreve başlaması Başbakan, Bakanlar Kurulu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar ve meclisten güvenoyu talebinde bulunur. Eğer güvenoyu alınamazsa Bakanlar Kurulu göreve başlayamaz. Bakan Kurulu yönetimdeyken istenen güvenoyu İkinci durum ise Bakanlar Kurulu çalışmaya devam ettiği sırada talep edilen güvenoyudur. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Hükûmetin istikrarı devam etmiyorsa, ülkede yaşanan sorunlar hükûmeti zayıflattıysa, yeni bir seçime ihtiyaç olduğu düşünülüyorsa, kritik bir durum yaşandıysa meclisten güvenoyu istenebilir.