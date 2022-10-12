Güvenlik görevlisi "Sessiz olun" dedi! Feci darp kamerada!

AA

İstanbul Beşiktaş'ta, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, Etiler Nispetiye Caddesi'nde 10 Ekim akşamı bir sitenin önünde toplanan kişiler, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle sitenin güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ AA'da yer alan habere göre buna tepki veren gruptakiler ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

DARP EDİP BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR Gruptakiler, saldırdıkları güvenlik görevlisini darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, güvenlik görevlisini darp eden gruptakiler daha sonra bölgeden uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, gruptakilerin güvenlik görevlisine saldırması, darp etmesi ve çevredekilerin onları ayırması yer aldı.