Güvenlik görevlileri, polise saldırdı!

Sipariş tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi!
Muğla'da akşam saatlerinde bir zincir restorana giden müşteriler ile kasiyer arasında sipariş tartışması çıktı. Güvenlik görevlileri, müşterileri sakinleşmesi konusunda uyarıp dışarı çıktı. Müşteriler, güvenlik görevlilerine saldırınca ortalık savaş alanına döndü. Polis 1'i kadın 3 saldırganı da yakaladı. Gözaltındaki şüpheliler hastaneden karakola sevk edilecekti ancak güvenlik görevlileri hastane önünde bekledi. Öfkeli kalabalık hem gözaltındakilere hem de polis ekiplerine saldırdı. Polis yeni saldırganları da gözaltına aldı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..
Olay Muğla’da 26 Haziran’da meydana geldi. Üç arkadaş akşam saatlerinde bir zincir restorana yemek yemeye gitti.
İddiaya göre burada kasiyer ile müşteriler arasında sözlü tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri dükkana gelerek müşterileri sakin olmaları yönünde uyardı. Görevliler uyarının ardından dışarı çıktı ancak müşteriler de onların peşinden gitti. Aralarında başlayan tartışma kavgaya döndü. Hami D. ve Emre D. güvenlik görevlilerine ve kendilerini ayırmak isteyen çevredekilere dakikalarca saldırdı.
Çevredekilerin de darp edildiğini gören güvenlik görevlisi, saldırganlara sandalyeyle müdahale etmek istedi. Ancak Zeynep Ö. eline sandalye alarak güvenlik görevlisine saldırdı. Polis olaya müdahale etti, üç saldırgan da gözaltına alındı.
HASTANE ÇIKIŞI SALDIRI
Gözaltındaki şüpheliler sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Hastanenin ardından karakola götürüleceklerdi ancak güvenlik görevlileri hastane çıkışına pusu kurmuştu. Öfkeli kalabalık, hem gözaltındaki şüphelilere hem de polis ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri güvenlik görevlilerini de gözaltına aldı.
SANDALYEYLE SALDIRAN KADIN TUTUKLANDI
Adli makamlara sevk edilen 3 saldırgandan Zeynep Ö. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilere ve polis ekiplerine saldıran 1 güvenlik görevlisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.