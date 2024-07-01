Güvenlik görevlileri, polise saldırdı!

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Olay Muğla’da 26 Haziran’da meydana geldi. Üç arkadaş akşam saatlerinde bir zincir restorana yemek yemeye gitti.

İddiaya göre burada kasiyer ile müşteriler arasında sözlü tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri dükkana gelerek müşterileri sakin olmaları yönünde uyardı. Görevliler uyarının ardından dışarı çıktı ancak müşteriler de onların peşinden gitti. Aralarında başlayan tartışma kavgaya döndü. Hami D. ve Emre D. güvenlik görevlilerine ve kendilerini ayırmak isteyen çevredekilere dakikalarca saldırdı.

Çevredekilerin de darp edildiğini gören güvenlik görevlisi, saldırganlara sandalyeyle müdahale etmek istedi. Ancak Zeynep Ö. eline sandalye alarak güvenlik görevlisine saldırdı. Polis olaya müdahale etti, üç saldırgan da gözaltına alındı.

HASTANE ÇIKIŞI SALDIRI Gözaltındaki şüpheliler sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Hastanenin ardından karakola götürüleceklerdi ancak güvenlik görevlileri hastane çıkışına pusu kurmuştu. Öfkeli kalabalık, hem gözaltındaki şüphelilere hem de polis ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri güvenlik görevlilerini de gözaltına aldı. SANDALYEYLE SALDIRAN KADIN TUTUKLANDI Adli makamlara sevk edilen 3 saldırgandan Zeynep Ö. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilere ve polis ekiplerine saldıran 1 güvenlik görevlisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.