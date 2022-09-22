Geçtiğimiz akşam yanında bir kız ile sokakta görüntülenen Güven Kıraç hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. Ünlü oyuncudan basına sızan görüntüler hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, eşi Başak Kıraç'ın da konu ile alakalı konuşup konuşmayacağı merak ediliyor. Peki, Güven Kıraç kimdir? İşte detaylar...
GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?
5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da doğan Güven Kıraç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Ünlü isim iki yıl boyunca devlet tiyatrosunda çalışmış sonrasında istifa etmiştir. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan Kıraç,1999 yılında Salkım Hanımın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.
GÜVEN KIRAÇ EVLİ Mİ?
Ünlü oyuncu Güven Kıraç 1999 yılında Dürnev Kıraç ile evlenmiş ve 2010 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır. 2010 yılından beri Başak Kıraç ile evli olan ünlü oyuncunun bu evlilikten Maya adında bir kızı vardır.
GÜVEN KIRAÇ'IN OYNADIĞI FİLMLER
- 1997 Masumiyet
- 1998 Gemide Aziz
- 1999 Laleli'de Bir Azize
- 1999 Salkım Hanımın Taneleri
- 1999 Duruşma Cavit
- 2003 Abdülhamid Düşerken
- 2004 Duvara Karşı
- 2004 Kebab Connection
- 2004 Zor Adam
- 2005 Gönül Yarası
- 2005 The Net 2.0
- 2005 Anlat İstanbul
- 2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
- 2006 Sınav
- 2006 Takva
- 2006 Babba
- 2006 Tövbe
- 2007 Yaşamın Kıyısında
- 2007 Sünnet Davası
- 2009 Kirpi
- 2010 Kavşak
- 2013 Özür Dilerim
- 2016 Beginner
- 2018 Kafalar Karışık
- 2019 Organize İşler Sazan Sarmalı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!