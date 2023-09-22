'Güven Bana'nın yayınlanan videosunda çekimler sırasında tüm ekibin keyifli ve komik halleri bulunuyor

'Güven Bana'nın yayınlanan videosunda çekimler sırasında tüm ekibin keyifli ve komik halleri bulunuyor

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Selçuk Aydemir’in hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı; yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını ise Aytaç Ağdağ ile Anıl Oğuz’un üstlendikleri ‘Güven Bana’nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Gösterime 13 Ekim’de girecek olan 'Güven Bana'nın yayınlanan videosunda çekimler sırasında tüm ekibin keyifli ve komik halleri bulunuyor.

Dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikâyesini anlatan 'Güven Bana’nın kadrosunda Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder ve Tuncay Beyazıt yer alıyor.