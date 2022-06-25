Okuma provasında buluştular

Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Serap Önder, Zihni Göktay, Onur Gökçek, Kıvanç Baran Aslan, Tuncay Beyazıt, Korhan Herdura'ın başrollerini paylaştığı 'Güven Bana' adlı sinema filminin çekimlerine başlanıyor.

Yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendiği, genel koordinatör Ediz Kentkuran’ın yönetimiyle hazırlık sürecine giren 'Güven Bana'nın senaryosunu aynı zamanda filmi yönetecek olan Selçuk Aydemir yazdı.

Beykoz Kundura’da gerçekleştirilen okuma provasında oyuncular oldukça keyifli zaman geçirirken filmin izleyicilere de aynı etkide bulunacağını söylediler.