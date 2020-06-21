Gustavo stoperde, Jailson kulübede

Süper Lig'in 28.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de savunmada Luiz Gustavo görev aldı. Serdar Aziz’in sakatlığı sonrası oluşan boşlukta daha önce Marsilya’da da savunmada görev yapan Gustavo, Simon Falette ile savunma ikilisini oluşturacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası savunmada görev yapan Jailson ise Kasımpaşa karşısına yedek kulübesinde başladı.

OZAN TUFAN DÖNDÜ

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Yarı Final 2. maçında Trabzonspor mücadelesinde forma giyememişti. Tufan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası almış daha sonra ceza 1 maça düşürülmüştü. 25 yaşındaki futbolcu Trabzonspor maçında cezasını tamamlayarak Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Kasımpaşa karşısında ilk 11’de şans verildi.