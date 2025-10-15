Habertürk
        GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey) sezonu açıyor

        Geçen sezon tiyatro gündeminin en çok konuşulan ve eleştirmenlerden tam not alan oyunu GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), güçlü kadrosu ve sahne enerjisiyle 24 Ekim'de Maximum Uniq Hall'de sezonun ilk gösterisiyle perdeyi açacak

        Giriş: 15.10.2025 - 07:55 Güncelleme: 15.10.2025 - 07:57
        BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen'ın klasik eseri Pride and Prejudice’i Isobel McArthur’un eğlenceli bir komediye dönüştürdüğü, DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), 24 Ekim’de Maximum Uniq Hall sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak.

        Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı, sahnede tüm karakterleri olağanüstü bir performansla canlandırıyor ve Jane Austen’ın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla altüst ediyor.

        Sahnedeki dönüşümü, mizahı ve yüksek enerjisiyle izleyenlerinde derin izler bırakan GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), şimdi yeni sezonda taptaze bir heyecanla geri dönüyor. Regency dönemi İngiltere’sinde geçen oyun, Jane Austen’ın klasik karakterlerini bu kez hizmetçilerin gözünden anlatıyor.

        Dekoru, ışıkları, kostümleri, müzikleri ve oyunculuklarıyla seyirciye 2 perdede 140 dakika boyunca eşsiz anlar yaşatan GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey), 24 Ekim’de Maximum Uniq Hall’de tiyatro severleri unutulmaz bir yeni sezon açılışına davet ediyor.

        Yaklaşan oyun tarihleri:

        24 Ekim 2025 – Maximum Uniq Hall, İstanbul (Sezonun ilk gösterisi)

        21 Kasım 2025 – Maximum Uniq Hall, İstanbul

