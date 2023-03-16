Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Gürültü yapan komşularına kızan kadından şaşırtan ilan: Daha kötü insanlara satılıktır - Son dakika haberler

Gürültü yapan komşularına kızdı, 'Daha kötü insanlara satılıktır' yazısı asıp evini satışa çıkardı

Tekirdağ'da komşusuna kızdığı için evini satılığa çıkaran bir kadının astığı yazı görenleri şaşkına çevirdi. Gürültüden rahatsız olduğunu söyleyen Özge Şeber, hazırladığı ilanda, "Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" ifadelerini kullandı

Giriş: 16.03.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Gürültü yapan komşularına kızan kadından şaşırtan ilan: Daha kötü insanlara satılıktır - Son dakika haberler
Gürültü yapan komşularına kızan kadından şaşırtan ilan!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Özge Şeber (35), oturduğu sitede komşularının yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı asarak dairesini satışa çıkardı.

DHA'da yer alan habere göre Çorlu'da özel bir firmada çalışan Özge Şeber, Zafer Mahallesi'nde 1 yıldır oturduğu sitedeki dairesini komşularının gürültü yaptığı gerekçesiyle satışa çıkardı.

5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, "Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı.

Komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamadığını söyleyen Şeber, polise yaptığı başvurudan da bir sonuç çıkmadığını belirtti.

Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, "Yaptığım şikayetlerden hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine avukatıma danıştım ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Sonrasında evi satmaya karar verdim. Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'ben o kötü insanlardan biri miyim' desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar. Pankart asıldıktan sonra arayan soran oldu, 'Gerçekten satacak mısın' diye. Evet bunu satmak için ben bu ilanı verdim. Olay farkındalık yaratmak, ayrıca buradan sessiz sedasız gitmek istememem. Burada biri hakkını aramıştır. Örnek olsun istiyorum, hakkımı kanunen arıyorum ve davacıyım" dedi.

Site yönetimi ve dairelerde oturanlar ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Seydikemer Belediye Başkanı, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Seydikemer Belediye Başkanı, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Avrasya Tüneli bakım çalışması için kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım çalışması için kapatıldı
3 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 9 tutuklama
3 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 9 tutuklama
Otomobil TIR'a çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.