Antalya'nın Kepez İlçesi, Ömer Halisdemir Caddesi'nde öğle saatlerinde, Secat U. ve kardeşi Necat U.'nun evde yaptığı gürültüden rahatsız olan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekibi gönderildi. Belirtilen adrese giden iki polis memuru, Secat U. ve Necat U. kardeşleri uyarmak istedi.

Gözaltına alınan Necat U.

İKİ POLİSİ YARALAYIP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre ancak, iki kardeş, gelen polis ekiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine Secat U., evden aldığı bıçakla, polislerden Hasan U.'yu kalçasından yaraladı. Polis memuru U., kanlar içinde kalırken, saldırgan, iki katlı gecekondunun balkonundan atlayıp kaçtı. Çıkan arbede sırasında darbe alan diğer polis memuru da sol ayağından hafif yaralandı.

KARDEŞLERDEN BİRİ GÖZALTINDA

Yaralı polislerin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili Necat U. gözaltına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.