Sosyal medyada bugün Gürgen Öz gündeme oturdu. Instagram hesabından Cadılar Bayramı ile ilgili bir açıklama yayınlayan Öz'ün hayat hikayesini derledik...
GÜRGEN ÖZ KİMDİR?
Gürgen Öz, 10 Mayıs 1978 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı. 2001 yılında mezun olduktan sonra tiyatro rejisi alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Konservatuvarda iki yıl boyunca asistan hocalık yapan Gürgen Öz, okul arkadaşlarından oluşan tiyatro grubuyla birlikte yurt dışında birçok festivale katıldı.
Konservatuvar yıllarında yazdığı Alman Satrancı adlı oyunu kısa filme çekildi ve yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüller aldı. Okul yıllarında ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları’nda görev aldı.
Çeşitli dizilerde ufak roller aldıktan sonra televizyon kariyerine başlayan Gürgen Öz, 2007 ve 2008 yılları arasında ‘Makine' isimli programda canlı yayında doğaçlama performansları ile Türk televizyonlarında bir ilke imza atmıştır.
Aynı zamanda Semiha Berksoy Opera Vakfı Tiyatro Stüdyosu’nda doğaçlama dersler veren Gürgen Öz, 28 Ağustos 2018 tarihinde Emily Mahringer ile Danimarka’da evlenmiştir. Gürgen Öz’ün bu evlilikten İda isminde bir kızı vardır.
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