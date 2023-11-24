Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gürcü dansları Ensemle Rustavi ile İstanbul'da

        Gürcü dansları Ensemle Rustavi ile İstanbul'da

        Ensemble Rustavi– Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu 55 kişilik dansçı, 10 müzisyen ve  10 koro sanatçısından oluşan efsane kadrosuyla 16 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde Gürcü folklorunun en güzel örnekleriyle izleyici karşısında olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürcü dansları İstanbul'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kendilerini “derin ve köklü bir kültürün elçileri” olarak tanımlayan Ensemble Rustavi - Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu, etkileyici bir performansla Türkiye'deki Kafkas dansı âşıklarıyla buluşacak. 55 kişilik kadrosuyla 10 müzisyen ve 10 koro sanatçısı eşliğinde sahne alacak efsane topluluk, 16 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzik ve dans dolu bir gece yaşatacak.

        .png
        .png

        Canlı performanstaki başarıları The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Bıld gibi önemli yayınların manşetlerine taşınan Ensemble Rustavi’nin L'Oympia Montreal performansları basın tarafından yılın en iyi performansı seçildi. 5 kıtada 2000 turne gerçekleştiren, 100 ülkede gerçekleşen 10 bin konserle 60 milyon seyirciye ulaşan bu muhteşem gösterinin biletleri Biletinial’da.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bostancı Gösteri Merkezi
        #Ensemble Rustavi
        #Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu
        #Biletinial
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Karın şişliği için gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı
        Karın şişliği için gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Habertürk Anasayfa