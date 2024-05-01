Gürcistan'daki protestolarda 63 kişi gözaltına alındı
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde 63 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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Gürcistan'da haftalardır devam eden "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protesto gösterilerinde dün gece arbede yaşandı
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Protestocular ve polis arasında çıkan arbedede 6 polis memuru yaralandı
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı, protestoculardan 63 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
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Gürcistan güvenlik güçleri, parlamento binası çevresinde toplanan protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve şok bombaları kullandı
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Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını öne sürerek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.
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