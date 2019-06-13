Gürcistan'da Türk bilim kadınına fahri doktora unvanı

13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gürcistan Teknik Üniversitesi, "Ankara’da Açılan ilk Gürcistan Temsilciliği ve Türk-Gürcü İlişkileri" kitabından dolayı Başkent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Şimşek'e fahri doktora unvanı verdi.
Gürcistan Teknik Üniversitesinin Tiflis merkezinde, Başkent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Çini Şimşek'e Fahri Doktora unvanı verilmesi töreni düzenlendi.
Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arçil Frangişvili, Dr. Öğr. Üyesi Şimşek, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, Gürcü bilim adamları ve diğer davetliler katıldı.
Törenin açılışında konuşma yapan Rektör Frangişvili, Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin araştırılması için Şimşek'e teşekkür ederek, Şimşek'in çalışmalarının ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Türk tarafıyla yaptıkları iş birliğinden son derece memnun kaldığını belirten Frangişvili, Türkiye'nin Gürcistan Teknik Üniversitesine daha önce yardım amacıyla elektronik laboratuvarı hediye ettiğini hatırlatarak Türk tarafına teşekkür etti.
Programda konuşan Büyükelçi Yazgan da böylesi bir etkinliği düzenledikleri için Gürcistan Teknik Üniversitesine ve yetkililerine teşekkürlerini belirtti.
Türkiye ile Gürcistan'ın tarihe dayanan ilişkilerin olduğunu, bu iki ülkenin aynı coğrafyada yer aldığını dile getiren Yazgan, Şimşek'in iki ülkenin diplomatik ilişkilerin tarihini araştırmasıyla bu ilişkilerin pekiştirilmesine bir katkı sağlayacağını vurgulayarak çalışmalarından dolayı Şimşek'e de teşekkür etti.
Açılış konuşmaların ardından, Gürcistan Teknik Üniversitesi Rektörü Frangişvili, Şimşek'e fahri doktora unvanını verdi. Frangişvili törende daha önce Türkiye'den aynı unvanını sadece eski başbakanlardan Tansu Çiller'e verildiğini aktardı.
Şimşek, yaptığı açıklamada,Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkileri araştırma amacıyla yazdığı kitabından ötürü Gürcistan'ın en köklü üniversitelerden Gürcistan Teknik Üniversitesinden fahri doktora unvanı aldığını söyleyerek, "Çok mutluyum, böyle bir onura sahip olmak beni çok çok mutlu etti." diye konuştu.
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