        Haberler Gündem Gürcistan'da şehit düşen 20 askerin naaşlarını taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti

        Gürcistan'da şehit düşen 20 askerin naaşlarını taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti

        Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı Türkiye'ye hareket etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:24 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:24
        Şehitlerin naaşı Türkiye'ye getiriliyor
        Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşları Türkiye’ye getiriliyor.

        Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. Şehitlerin naaşları Türkiye’ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

        #Gürcistan
        #şehitlerin naaşı
        #haberler
