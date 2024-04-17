Gürcistan'da 'Rus yasası' protestoları: 11 gözaltı
Gürcistan hükümeti, tartışmalı 'yabancı ajanlar' yasa tasarısını parlamentoya getirdi. Muhalefet yasa tasarısını 'Avrupa Birliği üyelik yolunda ciddi bir engel' olarak tanımlarken, parlamento önünde toplanan protestocular polisle çatıştı. 11 kişi gözaltına alındı.
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Gürcistan iktidar partisi Gürcü Hayali Partisi, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından alan kuruluşların 'yabancı etki ajanı' olarak kayıt yaptırmalarını gerektiren bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. İktidar partisinin parlamentoya hakim olması nedeniyle yasanın geçmesi muhtemel.
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İktidarı otoriterlikle suçlayan muhalif partiler ise yasanın Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma hedefine zarar vereceğini söylüyor ve düzenlemeyi Kremlin'in çıkarlarına aykırı görülen bağımsız medya ve kuruluşları hedef alan ve itibarsızlaştıran benzer yasalara benzeterek "Rus yasası" olarak adlandırıyor.
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Yasa tasarısı içeriği geçen yıl parlamentoya sunulan ve daha sonra geri çekilen tasarıyla aynı. Sadece daha önce kullanılan "yabancı etki ajanı" tanımının yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak.
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Parlamento önünde toplanan 10 bini aşkın muhalif, iktidarı ve yasa tasarısını protesto etti.
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Gürcistan çevik kuvvet polisi ise protestocuları biber gazıyla uzaklaştırmaya çalışırken çıkan arbede sonucu bir polis yaralandı, 11 protestocu gözaltına alındı.
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Polis tarafından bölgeden uzaklaştırılan protestocular, şehrin ana arterlerinden olan Rustaveli Caddesi üzerinde toplanan diğer protestocularla yeniden bir araya geldi.
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Protestoların sürmesi bekleniyor.
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