Gürcistan'da muhalefet "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile parlamentoda yer alan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Gürcistan'da aylardır protestolara neden olan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine dilekçe sundu.

Birleşik Ulusal Hareketinin Başkanı Tinatin Bokuçava ile muhalefet kanadından milletvekillileri, merkezi Batum kentinde yer alan mahkemenin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milletvekilli Bokuçava ve beraberindekiler, toplam 38 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine dilekçe sunduklarını bildirdi.

İKTİDAR: STK'LERİN ÇOĞUNUN FAALİYETLERİ ŞEFFAF DEĞİL

Öte yandan, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Milletvekilli Givi Mikanadze, partinin ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yasaya karşı dilekçe sunulmasını değerlendirdi.

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Mikanadze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri dışında da ülkede faaliyet gösteren 121 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldığını belirtti.

Söz konusu STK'lerin yüzde 79'unun yıllık gider raporu yayımlamadığını, bazıların resmi internet sitesinin bile olmadığını söyleyen Mikanadze, "Bu da bu sektördeki durumun ne kadar ağır olduğunu, bu sektörün şeffaf olmadığını bir kez daha gösteriyor." dedi.

Mikanadze, yasanın iptali için dilekçe sunan STK'lerin şeffaf faaliyet göstermediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendisinin de karşı çıktığı "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının askıya alınması ve iptal edilmesi talebiyle 18 Temmuz'da Anayasa Mahkemesine dilekçe sunmuştu.