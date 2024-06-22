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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Gürcistan: 1 - Çekya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gürcistan: 1 - Çekya: 1 | MAÇ SONUCU

        A Milli Takımımız'ın da yer aldığı EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol 45+4. dakikada penaltı vuruşundan Gürcistan forması giyen Mikautadze'den gelirken Çekya ise bu gole karşılığı 59. dakikada Schick ile verdi. Bu sonuçla birlikte Gürcistan ve Çekya gruptaki ilk puanını aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:04
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Mücadelede ilk gol 45+4. dakikada penaltı vuruşundan Gürcistan forması giyen Mikautadze'den gelirken Çekya ise bu gole karşılığı 59. dakikada Schick ile verdi.

        İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER

        Gürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.

        A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

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        İlk maçlarını kaybeden iki takım bu maçtan aldığı beraberlikle birlikte 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

        SON MAÇLARI PROGRAMI

        EURO 2024 grupları son maçlarında Çekya ile Türkiye, Gürcistan ile de Portekiz karşılaşacak. Mücadeleler 26 Haziran'da oynanacak.

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