Gürbüz Doğan Ekşioğlu 'Karma'

27 uluslararası, 44 ulusal olmak üzere toplam 71 ödül alan sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Karma” başlıklı sergisi 4 Ağustos - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında Brieflyart galeride sanatseverlerle buluşacak. Sergide Ekşioğlu’nun yağlıboya tuval eserleri ve fine art edisyonlu baskı çalışmalarının yanı sıra baskı üzerine sanatçının müdahale ettiği karışık teknik eserleri de olmak üzere 30 dan fazla eser yer alıyor.

Çalışmaları 30’a yakın ülkede yayınlanmış olan sanatçının illüstrasyonları; The New Yorker Dergisi'nde 8 defa kapak olarak kullanıldı. UNICEF Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun 2 adet çalışmasını kartpostal olarak yayımladı. Uluslararası ve ulusal birçok jüri üyeliği de olan Ekşioğlu'nun 4 ayrı kitabı var. Ayrıca 3’ü yurtdışı olmak üzere 37 kişisel sergi açtı.