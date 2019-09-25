25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’de geride kalan ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Gazişehir Gaziantep'te hazırlıklar devam ederken, kırmızı-siyahlı ekibin etkili oyuncusu Güray Vural, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vural, kenetlenerek iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.
"ŞEHİR OLARAK BÜTÜNLEŞEREK İYİ SONUÇLAR ALDIK"
Kırmızı-siyahlılarda ligin ilk haftalarında takımın etkili isimlerinden biri olan ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Güray Vural, "Ligin ilk 5 haftasında şehir, taraftar, hoca, yöneticiler, başkanlar ve takım olarak iyi bütünleştik ve iyi sonuçlar aldık. Bunun sonucunda da ilk 5 haftada 10 puan topladık. Bizim için önemli olan bundan sonra bu başarıyı sürdürebilmektir. Çünkü genelde bu tür durumlarda Anadolu takımlarında belli bir puanı yakaladıktan sonra düşüşler oluyor. Önemli olan bunu koruyabilmektir. Şu an her şey yolunda gidiyor. Amacımız bunun devamını sağlamaktır" şeklinde konuştu.
"HAYATIMDA İLK DEFA BİR KAMP DÖNEMİNİ KAÇIRDIM"
Kendi performansından da bahseden ve hayatında ilk defa bir kamp dönemini kaçırdığını dile getiren Güray Vural, "Sezon başı kampını kaçırmıştım. Hayatımda ilk defa bir kamp dönemini kaçırdım. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı olmuştu ama buradaki fizyoterapist arkadaşlarımızla bu açığı kapatmaya çalıştık. İlk beş haftada sadece bir maç kaçırdım. Şu anda benim adıma da her şey gayet yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.
GÖZTEPE MAÇI
Gazişehir Gaziantep’in, Pazartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçla ilgili de değerlendirmeler yapan Güray Vural, "Bu hafta çok önemli bir ekiple oynayacağız. Puan tablosundaki yerleri bizi aldatmamalı. Çünkü çok kaliteli isimlere sahip bir takım. Son iki haftada da güzel bir çıkış yakaladılar. Biz de içeride iyi oynuyoruz. Sahamızdaki maçlar zevkli ve güzel geçti. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı da kazanmak istiyoruz. Tabi öncesindeki kupa maçını da kazasız atlatmak ve tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.
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