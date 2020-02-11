Gupse Özay yarısından fazlası

11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
7 - 9 Şubat arasında gösterimde olan 39 film;
* Toplam 963.091 kişi tarafından izlendi.
* Toplam 17.502.068 ₺ hasılat elde edildi.
* İzleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla % 18.3 azaldı.
* Hasılat, bir önceki hafta sonuna oranla % 17.8 azaldı.
* En çok izlenen film, Gupse Özay'ın 'Eltilerin Savaşı' oldu. (Toplam biletlerin yarısından fazlası bu film için kesildi)
* Uzun bir zaman sonra yabancı bir film (Yırtıcı Kuşlar Ve Muhteşem Harley Quinn) ilk 5'e girme başarısı gösterdi.
* Hafta sonunda 3'ü Türk filmi olmak üzere 9 yeni film gösterime girdi.
* En az izlenen film, 4 kişiyle 'Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları' oldu.
ELTİLERİN SAVAŞI (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 510.336
Hafta Sonu Hasılat: 9.578.155 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.513.646
Toplam Hasılat: 27.294.553 ₺
YIRTICI KUŞLAR (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 113.16
Hafta Sonu Hasılat: 2.301.951 ₺
AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 73.144
Hafta Sonu Hasılat: 1.425.916 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 219.248
Toplam Hasılat: 4.093.702 ₺
BABA PARASI (6. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 48.578
Hafta Sonu Hasılat: 629.994 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.805.779
Toplam Hasılat: 30.918.875 ₺
RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (7. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 45.256
Hafta Sonu Hasılat: 635.897 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 3.347.430
Toplam Hasılat: 54.620.222 ₺
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