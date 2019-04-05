Sabah saatlerinde Ay Koç burcunda küçülüyor. Girişimde bulunma arzumuz enerji düşüklüğü nedeniyle engellenebilir. Öğlen Koç’ta Yeni Ay açılıyor. Koç’un yöneticisi Mars İkizler’de olduğu için bilgi akışı hızlanacaktır. Coşkuyla, inat çatışırken başladığımız işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabiliriz. Sabırsız ve tahammülsüz davrandığımız durumlar olası. İnanç çatışmalarına dayalı öfke artabilir. Ay akşam saatlerinde Satürn ile görünümde. Güvenli alan arayışımız artarken, katılaşmış, faydasını yitirmiş değerleri, yöntemleri sorgulayabiliriz. Gün boyu derinlikten beslenen, yetenekli vasıflarımızla, aşırı hassas ve öfkeli güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Kahverengi