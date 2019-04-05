05 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabah saatlerinde Ay Koç burcunda küçülüyor. Girişimde bulunma arzumuz enerji düşüklüğü nedeniyle engellenebilir. Öğlen Koç’ta Yeni Ay açılıyor. Koç’un yöneticisi Mars İkizler’de olduğu için bilgi akışı hızlanacaktır. Coşkuyla, inat çatışırken başladığımız işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabiliriz. Sabırsız ve tahammülsüz davrandığımız durumlar olası. İnanç çatışmalarına dayalı öfke artabilir. Ay akşam saatlerinde Satürn ile görünümde. Güvenli alan arayışımız artarken, katılaşmış, faydasını yitirmiş değerleri, yöntemleri sorgulayabiliriz. Gün boyu derinlikten beslenen, yetenekli vasıflarımızla, aşırı hassas ve öfkeli güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Kahverengi
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu iş kariyer ve statü konularında güvenli alan arayışınız artarken, katılaşmış, faydasını yitirmiş değerleri, yöntemleri sorgulayabilirsiniz. Yeni Ay’la kimliğinizi açığa çıkaran yeni imkanlar gelişiyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün rutinlerinizi değiştirecek gelişmeler olası. Katılaşmış, faydasını yitirmiş yöntemleri sorgulayabilirsiniz. Yeni Ayla birlikte pratik olmayan düşüncelerden, kısır döngüden çıkıp kendinize uygun iş ve deneyim arayışına girişebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ortak hedefleri çoğaltacağınızı insanlarla bir arada olabilirsiniz. Kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar konusunda hassasiyetler artabilir. Yeni Ayla sosyal çevrede gelişmeler olası. Dedikoduya dayalı düşük bilgiden uzak durun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayla kariyer, sosyal statü alanında gelişmeler olası. İlişkiler konusunda güvenli alan arayışınız artarken, faydasını yitirmiş olanları sorgulayabilirsiniz. Gün boyu geçmişte koyduğunuz işe yarar hedeflerden sonuç alabilirsiniz.
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