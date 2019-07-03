İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğer bir ebeveynseniz, şu anda yapabileceğiniz en iyi şey, çocukları uzun süre rahatlamak ve dinlenmek için yüzme, plajda oyun, piknik gibi bir etkinliğe götürmektir. Çok sportif veya tehlikeli bir şey denemeyin.