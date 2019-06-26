26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabah çok erken saatlerde, Ay ve Jüpiter bize biraz şans getirecek. Bu özellikle biz kadınları etkileyecek. Çünkü Ay (yani duygular) aslında Mars'ın egemenliğindedir. Sosyal ve maddi başarı için yaşayabileceğimiz bir gün. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceğiz ve popülerliğin tadını çıkaracağız. Pek çok açıdan cömert bir günün meyvelerini toplayacağız. İyimserlik ve çekicilik bizim yanımızda olacak. Akşam saatlerinde Koç’daki Ay’ın Oğlak’taki Satürn ile açısı engeller; bu, kısıtlama ile karşılaşabileceğimizi söylüyor. Üstüne üstlük melankoli ve mutsuzluk ile birlikte. İlişkiyle ilgili karar vermeniz şu anda doğru olmayabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işleriniz iyi gitmeyebilir; çatışma potansiyeli görünüyor. Kendinizi sanki sisin içinde kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Bugün yakınızdaki kişilerden destek alıp onların bakış açılarından yararlanabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ayrıntılara dikkat etmek önemlidir, ancak tek odak noktanızın detaylar olmadığından emin olun. Yoksa büyük resmi göremezsiniz. Bu tür durumları düzeltmek ve kendinize yeni bir bakış açısı geliştirmek için harika bir gün olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün diğer insanların isteklerine daha duyarlı olun. Duygularına saygı duyun ve nefes almaları için onlara alan tanıyın. Yaratıcı projeleri takip etmek için harika bir gündesiniz. Sizinle aynı ilgi alanlarını paylaşan birileriyle tanışabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz duygusal bir gününüzdesiniz. Anılarda gömülüp güzel zamanlarınızı hatırlayacaksınız. Bir taraftan da size yük getiren kişilerle de köprüleri yıkıyorsunuz gibi görünüyor. Bunu yaparken doğruyla yanlışı iyi ayırdığınızdan emin olun.
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