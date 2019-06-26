Sabah çok erken saatlerde, Ay ve Jüpiter bize biraz şans getirecek. Bu özellikle biz kadınları etkileyecek. Çünkü Ay (yani duygular) aslında Mars'ın egemenliğindedir. Sosyal ve maddi başarı için yaşayabileceğimiz bir gün. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceğiz ve popülerliğin tadını çıkaracağız. Pek çok açıdan cömert bir günün meyvelerini toplayacağız. İyimserlik ve çekicilik bizim yanımızda olacak. Akşam saatlerinde Koç’daki Ay’ın Oğlak’taki Satürn ile açısı engeller; bu, kısıtlama ile karşılaşabileceğimizi söylüyor. Üstüne üstlük melankoli ve mutsuzluk ile birlikte. İlişkiyle ilgili karar vermeniz şu anda doğru olmayabilir.