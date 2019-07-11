Akrep’teki Ay Yengeç’teki Venüs ile açı yapıyor. Bu açı, aile hayatı için umut verici gelişmeleri hazırlıyor. Duygusallığın hakim bir gün olacak. Aile hayatında anlaşmazlıklardan kaçınmak önemlidir. Bugün Güneş ve Neptün arasındaki açı rafine farkındalık ve hassasiyet ortaya çıkaracak. Öte yandan, metafizik ve gizemli fenomenler gibi konularına karşı merak artacak. Akrep’teki Ay, Oğlak’taki Satürn ile açı yapacak. Bu esneklik, örgütsel yetenek eşliğinde, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Balık’taki Neptün ile yapacağı açı ise, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal gücünüzü hissedeceksiniz ve iyi bir sezginiz olacak. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır.