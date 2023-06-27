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Güngören'de korkunç anlar! Husumetlisine ateş etti, arkadaşını vurdu

Otomobiliyle trafikte seyir halindeyken, husumetli olduğu motosikletli 2 kişiyi görünce silahına davrandı, yanlışlıkla yanındaki arkadaşını vurdu. Silahlı saldırgan panikle olay yerinden kaçınca, silahlı saldırıdan kurtulan motosikletli 2 kişi ise otomobildeki yaralıya saldırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı

Giriş: 27.06.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Bir anda her şey tersine döndü! Silahlı saldırgan yanlışlıkla arkadaşını vurup kaçınca...
DHA

Güngören'de otomobille ilerleyen 2 kişiden biri, motosiklet üzerindeki husumetlilerini silahla vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı. Silahla yaralan kişi ise daha sonra husumetlilerinden dayak yedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi, yolda husumetlilerini gördü. Otomobilin yolcu koltuğunda oturan belindeki silahı çıkartarak husumetlilerine ateş etmek isterken yanındaki arkadaşını vurduktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet üzerindeki 2 kişi de bu kez silahla yaralı kişiyi otomobilden indirerek dövmeye başladı. Motosikletliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaralının motosikletli kişilerin saldırısına uğradığı anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde 2 kişinin yaralıya tekme attığı, bu sırada çevredekilerin engellemeye çalıştığı görüldü.

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