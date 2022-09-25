Güneydoğu'nun 'yeşil altını': Fıstık 0:00 / 0:00

Türkiye'de en çok Şanlıurfa'da yetiştirilen ancak ismi 'Antep' olarak bilinen fıstığın hasadı, eylül ayında gerçekleşti. İklim krizi sebebiyle her yıl etkisini daha sert gösteren kuraklık, Şanlıurfa'nın susuzluğu ve artan maliyetler fıstık çiftçilerinin en büyük sorunları. Yıllar süren bir sabır isteyen ve ekiminden hasadına, birçok zorluğu bulunan 'Güneydoğu'nun altını' fıstığın serüvenini, Şanlıurfa'nın Tülmen köyünden çiftçi Yaşar Coşkun ve fıstık tüccarı Osman Elçi ile konuştuk. Habertürk'ten Emin Arslan'ın haberi.

Ana vatanı Orta Doğu ve Orta Asya olarak bilinen, arkeolojik kanıtlar neticesinde geçmişi MÖ 6750 tarihlerine kadar giden Güneydoğu'nun yeşil altını: Fıstık. Pazarlaması ve imalathanesi Gaziantep'te kurulduğu için, en çok Şanlıurfa'da üretilmesine rağmen 'Antep fıstığı' olarak bilinen ürünün ağaç fidesinden sofralara kadar olan serüvenini, istatistiklerle araştırdık.

Fıstık tohum olarak ekilebileceği gibi fidan olarak da ekilebiliyor. Fidanlar aşılı ve aşısız olarak ayrılıyor. Aşısız fidan alıp bir süre sonra aşılamak en doğru yöntem. Bu şekilde bir ekimin ardından fıstık ağacı 8-10 yıl içinde ürün vermeye başlar.

Fıstık ağaçlarının olduğu bir tarım alanında her yıl üç kere çift sürülmesi gerekir. Ayrıca her yıl bahar ayında ağaçlar uyanırken, ağaçların mutlaka bellenmesi gerekir. Bu şekilde kökler havalandırılır. Bunun yanında birçok farklı tarım ilacı da belli dönemlerde kullanılır.

Şanlıurfa'nın 'fıstık' köyü: Tülmen

Fıstık ağaçları eskiden su istemeyen, yağmur sularıyla beslenen ağaçlardı. Metrekare başına 600-700kg yağmur yağardı. Ancak Şanlıurfa özellikle son 20 yılda büyük ölçüde etkisini hissettiren bir kuraklıkla mücadele ediyor. Metrekare başına düşen yağmur suyu 150-200 kg civarına inmiş durumda. Bu sebeple fıstık ağaçlarının da artık sulanması gerekiyor.

Fıstık ağaçları yaz döneminde değil, kış döneminde su isteyen bir tür. Doğru sulamanın doğru zamanda yapılması durumunda fıstıkların bolluğu ve kalitesi artar. Aksi halde yaz sıcağında verilen su fıstığın kırmızı dış kabuğundan soyulmasına (kavlak olmasına) sebebiyet verir ki bu çiftçi tarafından hiç tercih edilmez ve o ağaç bir dahaki yıl fıstık vermez.

Fıstığın toprağa ekilmesi, doğru ve düzenli aşılama yapılması, yılda üç kere çift sürülmesi, ağaçların bellenmesi, doğru ilaçların kullanılması ve doğru sulama tekniklerinin gerçekleştirilmesinin ardından; artık ağaçlar hasat dönemine hazırdır.