Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk döneminde kullanılan "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesinin önlenmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Spor Bakanlığı, IOC Başkanı Thomas Bach'a gönderdiği mektupta, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, Yükselen Güneş Bayrağı'nı müsabakalarda kullanmaya yönelik tutumunun kaygılara yol açtığını belirterek bayrağın teşhir edilmesinin yasaklanmasını talep etti.

Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mektupta Japonya'nın Asya'da yayılmacı siyaset izlediği, 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar geçen dönemde kullanılan bayrağın, Japon militarizminin ve emperyalizminin bir sembolü olduğu ve bugün de aşırı sağcı gruplar tarafından yabancı düşmanı gösterilerde kullanıldığına dikkat çekildiğini kaydetti.

IOC'nin Olimpiyat Şartnamesinde "Olimpiyat mekanlarında, müsabaka merkezleri ve diğer alanlarda hiçbir siyasi, dini ve ırkçı propagandaya izin verilemez." hükmünün yer aldığına işaret eden Güney Koreli yetkililer, bayrağın Olimpiyatlarda kullanılmasının önlenmesi için adım atılmasını istedi.

Mektupta, "Yükselen Güneş Bayrağı'nın Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesi, Olimpiyat ruhuna ve dünya barışını ve insanlığa yönelik sevgiyi teşvik etme amacına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, Avrupa halkları için Nazilerin gamalı haç sembolü ne anlama geliyorsa, Yükselen Güneş Bayrağı'nın Güney Kore ve diğer Asya ülkeleri için aynı anlama geldiği, benzer şeyleri çağrıştırdığı vurgulandı.

Güney Kore'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne başvurmasına sebep olan olay geçtiğimiz günlerde yaşandı., Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'nı organize eden komite, bayrağın politik bir anlam ifade etmediğini ve Japonya'da çok alanda kullanıldığı için de bayrağın olimpiyatlarda yasaklanamayacağını belirten bir açıklama yayınladı.

Japonya tarafından yapılan açıklama Güney Kore'yi kızdırdı. Güney Kore parlamentosunda Spor Komitesi Başkanı An Min-suk, savaşı simgeleyen bir bayrağın barıştan yana olan Olimpiyat Oyunları'nda yeri olmadığını söyledi. Açıklamaların ardından da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bayrağın yasaklanması için başvuruda bulunuldu.

Daha önce Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA),söz konusu bayrağın futbol müsabakalarında kullanılmasını yasaklamıştı.

JAPONYA'NIN YÜKSELEN GÜNEŞ BAYRAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Yükselen Güneş Bayrağı, Edo döneminde (1603–1868 ) savaşçı derebeyleri tarafından kullanılıyordu. Yükselen Güneş Bayrağı, Meiji döneminin başlamasının ardından 15 Mayıs 1870'te Japonya İmparatorluk Ordusu'nun savaş bayrağı olarak kullanılmaya başlandı. 1889 yılında ise bayrak Japonya İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne ait donanma sancağı olarak değiştirildi. Yükselen Güneş Bayrağı günümüzde halen geleneğin ve iyi şansın sembolü olarak kullanılmaktadır.

Bayrağın tasarımı, güneşi simgeleyen kırmızı dairenin bulunan Japonya bayrağına benzemekte olup ek olarak Japonya'nın "Yükselen Güneş'in Ülkesi" olarak örneklediği 16 güneş ışınına sahip olmasıdır.

Japonya, Yükselen Güneş Bayrağı'nı 13 Ağustos 1999'da günümüzde kullandığı bayrak tasarımıyla değiştirdi. Bu değişim 1870 yılında kullanılmaya başlanan Yükselen Güneş Bayrağı 1999 yılında ilk kez değiştirilmiş oldu.

Güney Kore ve diğer Asya ülkeleri için ise Yükselen Güneş Bayrağı, Japonya emperyalizmini ve savaşı simgeliyor.

20'nci yüzyılın ilk yarısında Kore Yarımadası Japonya tarafından işgal altındaydı. Birçok Koreli öldürüldü ya da esir alındı. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında, Koreli kadınlar ise evlerinden alınıp Japon askerler için seks kölesi olarak çalıştırıldı. Yaşanan bu vahşet Koreli yaşlılar için hala yaşayan bir kabus olarak hafızalarında yerini koruyor.

1965 yılında Güney Kore ve Japonya arasında savaş zamanı yaşananların üzerinin kapatılması üzerine bir anlaşma imzalanmış olmasına rağmen, Güney Kore halkı anlaşmanın eşit olmadığını ve bireyleri kapsamadığını düşünüyor. İkinci Dünya Savaşı zamanında seks kölesi olarak kullanılan kadınlar, günümüzde hala Japonya'ya karşı dava açıp yasal haklarını savunmayı sürdürüyorlar.

2015 yılında Japonya tarafından seks kölesi olarak çalıştırılmış ve hala hayatta olan kadınlara, Japonya 8 milyon dolarlık tazminat ödemeyi teklif etti. Fakat seks kölesi olarak çalıştırılan kadınlar teklif edilen parayı kabul etmediler.

İki ülke arasındaki bitmeye gerilim geçtiğimiz aylarda daha da alevlendi. Japonya Güney Kore'ye sattığı ve içlerinde bilgisayar çipleri yapımında kullanılan bir materyalin olduğu üç kimyasal materyalin Güney Kore'ye ihracatının artık kontrollü bir şekilde yapılacağını duyurdu. Geçen ay, Japonya Güney Kore'yi tercih edilen ticaret partnerleri listesinden de resmi bir şekilde çıkardı.

Yapılana karşılık da Güney Kore, Japonya'yı güvenilir ticaret partnerleri listesinden çıkardı ve 2016 yılında Güney Kore ve Japonya arasında imzalanan askeri paylaşım anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu.

Bilgisayar çipi yapımında kullanılan bir maddeyi Japonya'dan alan Güney Kore, Japonya'nın ticaret kontrolü politikasının akıllı telefon ve elektronik cihazlar için global tedarik zincirini tehlikeye atabileceği söyledi.