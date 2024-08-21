Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Güney Kore, 'işgale yol açacak herhangi girişimin Kuzey Kore'nin sonunu getireceğini' söyledi | Dış Haberler

        Güney Kore, 'işgale yol açacak herhangi girişimin Kuzey Kore'nin sonunu getireceğini' söyledi

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, herhangi bir işgal girişiminin "Kuzey Kore yönetiminin sonunu getireceği" uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore'den Kuzey'e gözdağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yonhap'ın haberine göre, ABD ile Güney Kore arasında 29 Ağustos'ta sona erecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatını izleyen Yoon, Pyongyang yönetiminin faaliyetlerine ilişkin konuştu.

        Yoon, Kuzey Kore'nin "her an her türlü provokasyona başvurabileceğini" ifade ederek, Kuzey'e karşı askeri kapasitelerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

        Başkan Yoon, "Herhangi bir işgale yol açacak her türlü girişimin Kuzey'in sonunu getireceğini birleşmeye karşı çıkan Kuzey Kore yönetimine açıkça belli etmemiz gerekiyor." dedi.

        Güney Kore ile ABD, ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla 18 Ağustos'ta "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatına başlamıştı.

        Kuzey Kore de tatbikatı, "en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı" olarak tanımlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güney kore
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Habertürk Anasayfa