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Güney Kore'de tartışma yaratan teklif geri çekildi: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyordu

Güney Kore hükümetinin, haftalık çalışma saatlerinin yasal sınırını 52'den 69'a çıkarmaya yönelik planı tartışma yaratmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı tepkilerin ardından planı tekrar gözden geçireceklerini söyledi

Giriş: 16.03.2023 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore'de tartışma yaratan teklif geri çekildi: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyordu
Güney Kore'de çalışma saatlerine ilişkin tartışma yaratan teklifte geri adım
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Güney Kore'de haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkarılmasına ilişkin tartışma yaratan plan geri çekildi.

Güney Kore hükümeti, yeni çalışma saatleri planının iş-yaşam dengesini bozacağını ve sağlıklarını riske atacağını söyleyen gençlerin tepkisinin ardından planı yeniden gözden geçireceğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Y ve Z kuşağından gelen tepkilerin ardından hükümet yetkililerinden söz konusu planı gözden geçirmelerini, kamuoyuyla özellikle gençlerle iletişim kurmalarını istedi.

Güney Kore'de çalışma saatleri diğer ülkelere kıyasla daha fazla. Güney Koreliler yılda 1915 saat çalışıyor, bu OECD verilerinin 199 saat üzerinde. ABD'liler 1791, Fransızlar 1490 saat çalışıyor. OECD verilerine göre yıllık ortalama çalışma saati ise 1716. Diğer yandan Türkiye'de ise haftalık çalışma saati 45.

Güney Kore Çalışma Bakanı Lee Jung-sik yeni planın çalışanlara ne kadar süre ve ne zaman çalışacaklarına izin vereceğini söylemişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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