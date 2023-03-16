Güney Kore'de çalışma saatlerine ilişkin tartışma yaratan teklifte geri adım

The Guardian'da yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Y ve Z kuşağından gelen tepkilerin ardından hükümet yetkililerinden söz konusu planı gözden geçirmelerini, kamuoyuyla özellikle gençlerle iletişim kurmalarını istedi.

Güney Kore'de çalışma saatleri diğer ülkelere kıyasla daha fazla. Güney Koreliler yılda 1915 saat çalışıyor, bu OECD verilerinin 199 saat üzerinde. ABD'liler 1791, Fransızlar 1490 saat çalışıyor. OECD verilerine göre yıllık ortalama çalışma saati ise 1716. Diğer yandan Türkiye'de ise haftalık çalışma saati 45.

Güney Kore Çalışma Bakanı Lee Jung-sik yeni planın çalışanlara ne kadar süre ve ne zaman çalışacaklarına izin vereceğini söylemişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.